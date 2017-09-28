Неизвестные распространили интимные фото Карины стримерши

"Голые" фото Карины Сычевой оказались в Сети.

В сеть попали интимные снимки популярной стримерши Карины Сычевой. Как пишут СМИ откровенные фото был сделаны для молоого человека Карины, пользователи сети "Вконтакте" выдвинули версию, что именно он и "слил" обнаженные фото.

Карина Сычева больше известна как "стримерша Карина" — российский видеоблогер в жанре "летсплей". Один из популяризаторов жанра в России. Она ведёт трансляцию своих игр в прямом эфире, что называется "стрим". Зрители в прямом эфире делают ей добровольные пожертвования ("донат") с текстовым сообщением, которое зачитывается голосовым роботом. Все вместе выдет подобие шоу, на характер которого влияет не только сам игрок, но и его подписчики. Основная аудитория Карининого канала - это российские школьники.

Фото: Vk.com