Кардиохирургия в Петербурге: опыт Городской больницы № 40

Канал Piter.TV и эксперты Городской больницы № 40 рассказывают о последних тенденциях в мире кардиохирургии.

Здоровое сердце и сосуды – мечта каждого человека. Однако, в России, как и во всем мире сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди недугов, приводящих к нетрудоспособности и летальному исходу. Болезнь коронарных артерий (одно из проявлений клиники общего атеросклероза), приводит к недостаточному снабжению кровью сердечной мышцы и, как следствие, к ее повреждению. В городской больнице Петербурга №40 давно практикуют хирургическое лечение ишемической болезни сердца Оно называется коронарное шунтирование и представляет собой обход суженного участка артерии с помощью другого сосуда, взятого у больного.

Цель коронарного шунтирования заключается в шунтировании артерий, которые поражены. Их мы выявляем при коронарографии. Смотрите: вот тут у нас проходит передняя межжелудочковая артерия, которую планируется зашунтировать и другие артерии. Для стабилизации миокарда мы используем специальные приспособления, которые позволяют нам стабилизировать участок артерии и тем самым выполнить наложение. Дмитрий Денисюк, сердечно-сосудистый хирург

Эта операция может проводится как с использованием аппарата искусственного кровообращения, так и без него - на работающем сердце, которое функционирует в обычном режиме. На кардиохирургическом отделении 40 больницы более 95% больных оперируются именно на работающем сердце. Здесь занимаются этим уже второй десяток лет, а медики из Сестрорецка по праву считают себя одними из родоначальников данной методики. Все-таки за их плечами - тысячи подобных операций!

У нас практически 100% операций коронарного шунтирования проводятся на работающем сердце. Что достигается вот этой операцией. Но прежде всего это так называемая миниинвазивность, когда отсутствует искусственное кровообращение – это предотвращает воспалительный ответ организма на эту операцию, то есть. менее выражен болевой синдром, менее выражен воспалительный синдром. И пациенты эти быстрее выздоравливают. А с точки зрения качества выполнения анастомоза и количества шунтированных артерий, столько же артерий можно зашунтировать, как и при традиционной операции с помощью искусственного кровообращения, когда сердце останавливается во время операции. Мы же не останавливаем сердце во время операции, просто выполняем на работающем сердце с помощью специальных приспособлений — вот такие операции Артем Пайвин, доктор медицинских наук, заведующий кардиохирургическим отделением

Коронарное шунтирование может выполнятся с помощью вены, как правило взятой с ноги больного или с помощью внутренней грудной и лучевой артерии. Один конец используемого для шунтирования сосуда подшивается к аорте, а второй к коронарной артерии ниже суживающей ее просвет бляшки. Таким образом формируется новое русло для снабжения кровью сердечной мышцы. От аорты кровь проходит через новый сосуд — шунт, к коронарной артерии.

У нас еще методика применяется эндоскопического забора вены. Что позволяет уйти от тех страшных больших калечащих разрезов, которые раньше выполнялись начиная от лодыжки и заканчивая бедром. Достаточно долго, особенно у пациентов женского пола она заживала, особенно на фоне сахарного диабета. Данная методика позволяет значительно уменьшить послеоперационную травму, выполнив забор трансплантата из 2 см разреза. Эта методика порядка 3 лет нами уже используется, очень хорошие результаты, нас полностью удовлетворяет как в плане шунта, который используется, что немаловажно, а также для пациентов это очень важно, потому что косметический эффект – это очень важно. Дмитрий Денисюк, сердечно-сосудистый хирург

Хирурги забирают участок большой подкожной вены, кровоток при этом не страдает, потом что она выполняет порядка 10-15 процентов всего венозного оттока. Благодаря эндоскопу врачи могут можем смотреть иоценивать ситуацию, а также выделять с помощью ретрактора вену и отсекать ее. Своевременная операция коронарного шунтирования предотвращает необратимые изменения сердечной мышцы, во многих случаях улучшает сократимость миокарда и повышает качество и продолжительность жизни.

Больше 10 лет назад Александра Ивановна перенесла инфаркт миокарда. После чего ей сделали стентирование трех сосудов, но этим летом женщина опять стала чувствовать боли за грудиной, одышку и утомляемость. По результатам коронарографии у нее был выявлен рестеноз и кардиокоманда 40-й больницы Сестрорецка приняла решение о проведении открытого оперативного вмешательства. Минимально инвазивного и минитравматичного коронарного шунтирования.

С учетом однососудистого поражения пациентке было принято решение о поражении миниинвазивного оперативного вмешательства с минитравматичным доступом. Это оперативное вмешательство подразумевает маленький срок госпитализации, лучшие реабилитационные условия, выписка раньше. На первые сутки пациентка уже активно ходит по отделению, на третьи сутки они уже активно выходят на улицу, расширяют двигательный режим. И где-то к пятым суткам они уже переводятся в реабилитационное отделение в нашем же стационаре. Сичинава Лана, врач-кардиолог

Результат не заставил себя ждать! Женщина уже сама рассказывает об изменениях в своем состоянии.

С каждым днем я становлюсь все бодрее, вчера я встала прошлась, а сегодня уже без помощи могу сама себя обслужить и покушать… Александра Толмацкая, пациент

Минимально инвазивное коронарное шунтирование обеспечивает уменьшение выраженности послеоперационного болевого синдрома; отсутствие риска глубокой инфекции, а также предполагает более раннюю активизация с возможностью скорейшего возврата к повседневной деятельности и снижение общей длительности стационарного лечения, и конечно, что немаловажно для женщин - лучший косметический результат.

Минитравматичный доступ кардиохирурги 40-й больницы практикуют и при реконструктивных операциях на сонных артериях. С возрастом на внутренней стене артерий образуются атеросклеротические бляшки. Они состоят из холестерина, кальция и фиброзной ткани. Чем больше атеросклеротических бляшек образуется на внутренней стенке артерий, тем сильнее сужение просвета и тем сильнее нарушение кровотока. Заболевание сонных артерий является серьезной патологией. При повышенном давлении бляшки могут отрываться от стенок артерий. Током крови они уносятся и закупоривают сосуды мозга, тем самым нарушая кровоснабжение определенных участков мозга. При этом развивается ишемический инсульт.

Атеросклероз, он имеет в большинстве случаев генерализованный характер и поражение помимо коронарных артерий могут поражаться артерии, кровоснабжающие головной мозг, артерии нижних конечностей. Следующая операция у нас будет называться каротидная эндортеректомия. У пациента по ультразвуковому исследованию имеется гемодинамически значимые стеноз сонной артерии порядка 90%. Если данный стеноз полностью облитерирует сосуд, то это может привести к нарешению мозгового кровообращения. Данная операция является профилактической, т.е. благодаря тому, что мы уберем эту бляшечку восстановится нормальный кровоток в нужном объеме и тем самым мы спрофилактируем острое нарушение мозгового кровообращения у пациента. Дмитрий Денисюк, сердечно-сосудистый хирург

Целью каротидной эндартерэктомии является удаление холестериновой бляшки. В результате сосуд очищается, и в артерии улучшается кровоток, что позволяет значительно снизить риск развития инсульта.

Еще один пациент больницы, Татьяна Евгеньевна давно страдала от ревматической болезни сердца. С 2017 года стала отмечать ухудшение самочувствия, нарастание одышки и учащение сердцебиения. По данным ЭХО-кардиографии была выявлена тяжелая митральная недостаточность. И кардиохирурги 40-й больницы приняли решение о протезировании митрального клапана.

Такие операции выполняются не во многих учреждениях нашей страны. В нашем городе это единственный центр, в котором выполняются такие операции все операции выполняются доктором медицинских наук профессором Артемом Александровичем Пайвиным. Это один из ведущих кардиохирургов нашего города, который имеет возможность проводить такие уникальные оперативные вмешательства. Сичинава Лана, врач-кардиолог

Руководитель кардиохирургического отделения 40 больницы Петербурга Артем Пайвин известен в нашей стране и за рубежом как видный специалист в области хирургического лечения различных форм ишемической болезни сердца. Доктор медицинских наук, профессор, автор более 150 научных работ, скромно рассказывает, почему выбрал область медицины, а которой нет права на ошибку.

Не знаю, так сложилось. Будучи студентом или курсантом военно-медицинской академии попал в клинику, увидел эту хирургию, мне это понравилось, я увлекся этим еще со студенческой скамьи. Получилось, что мне повезло в жизни, я попал в определенную струю и стал кардиохирургом. Моя мечта сбылась. Но сейчас это просто обычная работа. Артем Пайвин, доктор медицинских наук

Каждый день на кардиохирургическом отделении 40 больницы выполняются две, а то и три операции. Средняя продолжительность – 3 часа. Не исключением стало и вмешательство, которое сняла наша телевизионная бригада – протезирование клапана через минимально инвазивный доступ. Врачи работали с 70-летним пациентом, которому было необходимо заменить митральный клапан из-за перенесенного ранее эндокардита митрального клапана.

Операцию эту мы проводили и мини-доступа из небольшого из правосторонне миниторакотамии. Эта операция позволяет качественно выполнить эту операцию, и второе, это минитравматичная операция. Не нужно пилить грудину. Здесь небольшой разрез. 10 см. И эти пациенты просто быстрее поправляются, менее выражен болевой синдром, ну и плюс косметический эффект тоже играет роль большую, особенно для женщин. Потом что у женщин этот рубец он вообще не виден, он находится под грудной железой. У мужчин он заметен, у женщин нет. Артем Пайвин, доктор медицинских наук

Такая операция выполняется в условиях искусственного кровообращения, на остановленном сердце, когда функцию кровоснабжения органов и тканей перенимает на себя специальный аппарат. Во время операции пациент находится в состоянии наркоза и не чувствует боли. Поскольку доступ к сердцу осуществляется через правосторонний боковой разрез около 7 см - миниторакотомию, сохраняется каркасная функция грудной клетки. Эта операция проще для пациента, но, конечно, она сложнее для хирурга, потому что врач имеет меньший обзор, меньший разрез. Особенности подключения искусственного кровообращения состоият в том, что медики подключают технику через бедренную артерию и вену: таким вещам нужно специально обучаться.

Поскольку грудная клетка сохраняет свою целостность, риск развития такого осложнения, как послеоперационная нестабильность грудины, исключается. В добавок более быстрое восстановление и возвращение к нормальной деятельности. А меньшая операционная травма и сохранение каркасной функции грудной клетки после миниторакотомии позволяет осуществлять раннюю активизацию и реабилитацию пациентов, что способствует существенному уменьшению сроков стационарного лечения.

Видео: Piter.TV