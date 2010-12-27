Эксперт: предложение Титова по пенсиям отразится на бюджете РФ

Предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова по пенсиям грозит дополнительной нагрузкой на бюджет, а также запутыванием финансовых потоков между федеральным бюджетом и пенсионным фондом России. Такое мнение высказал руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил кардинально пересмотреть пенсионную систему России. Он предлагает за счет государства создать Фонд старшего поколения, чтобы напрямую из бюджета выплачивать пенсии гражданам до 1967 года рождения. При этом остальным россиянам Титов предлагает снизить социальные взносы и позволить накапливать пенсию себе, а не другим. Он считает, что накопительная часть пенсии должна быть строго добровольной. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По мнению руководителя направления финансы и экономика Института современного развития Никиты Масленникова, предложение Титова грозит дополнительной нагрузкой на бюджет, а также запутыванием финансовых потоков между федеральным бюджетом и пенсионным фондом России.