Канцлер Австрии выразил благодарность Путину за вклад в борьбу с пандемией коронавируса

Вакцина "Спутник V" используется более чем в 60 странах мира.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая в видеоформате на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), поблагодарил президента России Владимира Путина за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Он также оценил тот факт, что российская вакцина используется более чем в 60 странах.

Канцлер Австрии подчеркнул, что сейчас очень важной задачей является победа над коронавирусом во всем мире. Он также надеется на тесное сотрудничество в области зеленой энергетики с Россией.

Себастьян Курц подчеркнул, что компании в Австрии очень довольным бизнесом в России. Они благодарны за сотрудничество.

Сегодня на ПМЭФ выступал также Владимир Путин. Он тоже затронул тему вакцинации и призвал россиян делать прививки от коронавируса. Глава государства подчеркнул, что сделать это довольно комфортно и бесплатно. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о платной вакцинации для иностранцев в России. Правительство должно решить этот вопрос до конца июня.

Кроме того, Владимир Путин предложил пилотный проект для предприятий общепита. Речь идет о компания выручкой не более 2 млрд рублей в год. Проект поможет освободить компании от уплаты НДС.

Видео: ПМЭФ-2021