Гостем ПМЭФ-2024 станет Султанат Оман

За последние несколько лет на форуме в качестве стран-гостей выступали Катар, Египет и ОАЭ.

Султанат Оман будет выступать страной-гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в текущем году. Информацию подтвердил посол Султаната Оман в России Хамуд аль Тувайх во время встречи с советником Президента Антоном Кобяковым, пишет Telegram-канал "Росконгресса".

Как отметил руководитель, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Россия успешно развивает взаимовыгодные отношения со странами Арабского мира. Это подтверждается участием лидеров арабских государств в ПМЭФ, саммите Россия - Африка, а также высокоуровневых встречах в ОАЭ и Саудовской Аравии.

За последние несколько лет на ПМЭФ в качестве стран-гостей выступали Катар, Египет и ОАЭ. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с этапами подготовки и стратегией для успешного позиционирования Омана на ПМЭФ-2024.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург признали лучшим в РФ регионом событийного и устойчивого туризма.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ