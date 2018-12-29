В новогодние праздники на сцене Государственной академической капеллы со своей сольной программой выступит Камерный оркестр "Olympic Orchestra".

Молодой коллектив выступит в Петербурге 4 января 2019 года. Коллектив активно выступает на ведущих концертных площадках города. В капелле слушателям представят знаменитые сочинения Вивальди, Моцарта и Чайковского. Первое отделение посвящено "Временам года" Вивальди. Во втором отделении – произведения Моцарта и Чайковского.

В программе:

А. Вивальди "Времена года". Солист – лауреат международных конкурсов Михаил Крутик (Россия). В.А. Моцарт "Маленькая Ночная Серенада". П.И. Чайковский "Серенада для струнного оркестра"

Место: Государственная академическая капелла (набережная реки Мойки, 20)

Цена: от 500 рублей

Фото: организаторы