Камеры NASA зафиксировали НЛО на фоне Луны

Известный в своих кругах уфолог в записях с камер NASA обнаружил неизвестный объект. Некоторые пользователи всемирной паутины увидели в нем таинственного "Черного Принца".

В сети появилось видео, на котором известный уфолог обнаружил неизвестный летающий объект, который двигался по орбите Луны.

Сам уфолог утверждает, что при повороте видео на 180 градусов он увидел в кабине летящего объекта фигуру похожую на человеческую. Под видео многие пользователи согласились с ним. Другие же заявили, что объект похож на таинственного "Черного Принца", о котором недавно сообщало Piter.TV. Астрофизики подтвердили, что "Черный Принц" существует и посылает регулярно сигналы на Землю. Расшифровать эти сигнала пока ученым не удалось.

Уфологи со всего света пишут автору видео восторженные слова благодарности за его "острый глаз" и приверженность своему делу. Они нисколько не сомневаются в присутствии внеземных цивилизаций в околоземном пространстве. Более того, они уверены и в том, что сотрудники NASA давно сотрудничают с ними, и не раз находили подтверждения этому факту.

Видео: YouTube/ Streetcap1