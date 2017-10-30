Астрофизики подтвердили существование таинственного спутника "Черный принц"

Ученые сообщили, что покрытый графитом спутник, поглощает радиоволны и отправляет сообщения.

"Черный принц" ("Черный рыцарь"), летающий вокруг Земли объект, вызывает споры в научных кругах. Этот темный объект имеет размеры около 10 метров и летает вокруг Земли на большой скорости на высоте 2000 метров.

О "Черном принце" известно уже очень давно. Еще Никола Тесла в 1899 году заявлял, что вокруг планеты летает объект, который подает радиосигналы. Настоящий "бум" вокруг "Черного принца" начался в 50х годах прошлого столетия, когда его зафиксировал астроном - любитель Стив Слейтон. Он использовал телескоп 20 дюймов и производил наблюдения лунного диска, во время которых ему и удалось зафиксировать загадочный объект. Слейтон смог вычислить новое появление этого загадочного объекта на фоне Луны, и спутник действительно появился. "Черным принцем" таинственный объект впервые назвал советский фантаст А. П. Казанцев, предположив, что это "неучтенный" спутник, который вращается вокруг нашей планеты. Писатель считал, что объект может быть спутником инопланетной цивилизации, то есть обыкновенным НЛО. Эта версия была воспринята вполне серьезно в кругу ученых, и изучением объекта начали заниматься энтузиасты со всего мира.

Черный спутник летает вокруг Земли на очень большой скорости по странной траектории. Его скорость и траектория движения затрудняет его изучение. За все эти годы таинственный темный спутник оброс мифами и легендами. Говорилось даже о том, что "Черный принц" имеет инопланетное происхождение и защищает Землю от вторжения инопланетян. Скептики заявляли, что это всего лишь космический мусор.

На сегодняшний день о "Черном принце" доподлинно известно немного. Говорится, что этот небольшой темный объект покрыт графитом и поглощает радиоволны. Сейчас астрофизики подтвердили, что "Черный принц" регулярно посылает сигналы, которые ученые не могут пока расшифровать. Но они утверждают, что это не инопланетный корабль или спутник.

Известный в своих кругах уфолог Streetcap1 ведет постоянные наблюдения за космическими объектами и знакомит общественность своими находками. Весной этого года он обнародовал видео таинственного легендарного спутника "Черный принц", который пролетал недалеко от МКС и попал в объектив камеры НАСА.

Изучение сигналов и самого "Черного принца" продолжается.

Видео:Facebook/Streetcap1