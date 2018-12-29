Видео: из ТРК "Атмосфера" неизвестный под курткой вынес ноутбук за 105 тысяч рублей

Инцидент произошел в магазине "Техномакс".

В Петербурге злоумышленники в магазине техники украли игровой ноутбук Xiaomi за 105 тысяч рублей. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в магазине "Техномакс" в ТРК "Атмосфера" (станция метро "Комендантский проспект"). Один из сотрудников был на обеде, когда в отдел зашли два молодых человека. Один отвлекал консультанта, задавая какие-то вопросы у витрины, другой в это время спокойно снял ноутбук с зарядки, спрятал под куртку и вышел из магазина.

Расследованием дела занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Фото и видео: Piter.TV