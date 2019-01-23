В Петербурге эвакуировали посетителей ТРК" Атмосфера"

По словам очевидцев, на протяжении 15 минут работала пожарная сигнализация.

В субботу, 4 августа, в Петербурге посетителей ТРК "Атмосфера" эвакуировали. Об этом сообщают пользователи в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах, опубликованных в группе, видно, что на улице собралась толпа посетителей, которая окружила торговый комплекс.

По словам очевидцев, на протяжении 15 минут работала пожарная сигнализация. Отметим, что на фото нет ни задымления, ни пожара. Официальных сообщений от ТРК о приостановке работы нет также, как и о причине внезапной эвакуации.

Ранее псевдотеррорист предупредил о "заминировании" двух торговых центров Петербурга.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кристина Миронова