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Жители ЖК "Каменка" просят помощи у президента

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Жители и дольщики ЖК "Каменка" рассказали съемочной бригаде Piter.TV о целой череде проблем в строящихся и уже заселенных зданиях.

Пока все петербуржцы уютно готовятся к празднованию нового года, население ЖК "Каменка" существует в малопригодных для жизни условиях. Еще в июне этого года дольщики должны были заехать в свои квартиры, вблизи которых по проекту "находятся" детский сад, поликлиника и развитая дорожная развязка. Однако график строительства все время переносили, буксовали и работы по возведению инфраструктуры.

Даже жители уже заселенных домов не очень-то счастливы. Каждый день они сталкиваются с коммунальными проблемами и другими сюрпризами от скандального жилого комплекса. О них-то петербуржцы и рассказали корреспонденту канала Piter.TV.

Теги: жк каменка
Категории: Дом ужасов

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