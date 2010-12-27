КамАЗ потерял мусорный контейнер на Левашовском шоссе

Из-за инцидента скопилась пробка.

Очевидцы сообщили о том, что на Левашовском шоссе грузовик опрокинул мусорное пухто. Инцидент произошел днем 1 августа.

Крупногабаритные предметы высыпались на дорогу. О пострадавших не сообщается.

Из-за происшествия на съезде начала скапливаться пробка. По данным сервиса "Яндекс.Карты", занятыми оказались средний и частично правый ряд. Водители могут объехать ДТП по половине правого ряда. Средняя скорость движения на развязке составляет 3 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что крупный объект упал с прицепа грузовика и повредил автобус.

Фото: vk.com/spb_today