В Лос-Анджелесе звезды Голливуда массово бегут от грозящего землетрясения.

Журналистам стало известно, что звезды Голливуда массово покидают Лос-Анджелес. На вопросы корреспондентов, почему они улетают, актеры и актрисы придумывают нелепые объяснения.

За последние выходные город покинули Шер, Анджелина Джоли, Леонардо ди Каприо, Бейонсе, Ким Кардашьян, Джастин Тимберлейк, Джордж Клуни и другие артисты. Причиной массового “побега” называют грядущее мощное землетрясение о котором сообщила специалист по сейсмологии Люси Джонс. Эксперт рассказала о том, что в ближайшее время ожидается 9-балльные подземные толчки.

Люси Джонс признана профессионалом с мировым именем. Ее слова о землетрясении подтверждают запросы должностных лиц Лос-Анджелеса на усиленные поставки чистой питьевой воды, продуктов и предметов первой необходимости.

Специалист заявила, что не поддерживает действия правительства, которое предупреждает о готовящейся опасности только “элиту” в то время как обычных граждан никак не информируют об обстановке в штате.