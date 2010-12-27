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Калифорния готовится с 9-балльному землетрясению. Звезды экстренно покинули Лос-Анджелес
Сегодня, 15:33
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lesjasap
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Калифорния готовится с 9-балльному землетрясению. Звезды экстренно покинули Лос-Анджелес

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В Лос-Анджелесе звезды Голливуда массово бегут от грозящего землетрясения.

Журналистам стало известно, что звезды Голливуда массово покидают Лос-Анджелес. На вопросы корреспондентов, почему они улетают, актеры и актрисы придумывают нелепые объяснения. 
 
За последние выходные город покинули Шер, Анджелина Джоли, Леонардо ди Каприо, Бейонсе, Ким Кардашьян, Джастин Тимберлейк, Джордж Клуни и другие артисты. Причиной массового “побега” называют грядущее мощное землетрясение о котором сообщила специалист по сейсмологии Люси Джонс. Эксперт рассказала о том, что в ближайшее время ожидается 9-балльные подземные толчки. 
 
Люси Джонс признана профессионалом с мировым именем. Ее слова о землетрясении подтверждают запросы должностных лиц Лос-Анджелеса на усиленные поставки чистой питьевой воды, продуктов и предметов первой необходимости. 
 
Специалист заявила, что не поддерживает действия правительства, которое предупреждает о готовящейся опасности только “элиту” в то время как обычных граждан никак не информируют об обстановке в штате. 
Теги: голливуд , землетрясение , калифорния , лос-анджелес , неравенство
Категории: Мировые новости

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