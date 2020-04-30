Каким должен быть идеальный матрас жителя Северной столицы

Полноценный, здоровый сон – это не роскошь, а необходимость. Хорошо отдохнувший ночью человек продуктивно трудится, активен, жизнерадостен, успешен. Зависит же наш сон от выбранного матраса. Правильное изделие обеспечит спящему комфортный отдых, легкое пробуждение, избавит от многих ортопедических проблем.

Не существует единой спальной принадлежности, которую можно рекомендовать для всех пользователей. Все мы наделены индивидуальными антропометрическими параметрами, некоторые из нас страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата, поэтому для таких людей нужны специальные ортопедические матрасы с разной степенью жесткости.

Матрас петербуржца

Вы удивитесь, но выбор матраса зависит и от региона, в котором живет покупатель, что обусловлено особенностями климата. Жители Краснодара, например, приобретают спальные принадлежности с учетом того, что даже зимой столбик термометра там редко опускается ниже отметки –5℃. В Санкт-Петербурге же лютые морозы – не редкость, поэтому петербуржцы утепляются не только в одежде, но и учитывают климат при выборе матраса.

Чтобы с комфортом пережить долгую суровую зиму, жители Северной столицы отдают предпочтение матрасам и наматрасникам с натуральной шерстью. Для изготовления этих аксессуаров сна производители используют приятную на ощупь и теплую шерсть овцы-мериноса.

Если на шерсть у вас аллергия, но хочется спать в теплой постели, купите матрас с мягким наполнителем, в котором тело буквально утопает, поэтому быстро согревается. Даже такие модели способны сохранить правильную осанку, если они изготовлены из блоков независимых пружин. Поддерживая тело со всех сторон, они обеспечивают правильное его положение и ортопедический эффект.

Однако Санкт-Петербург – это не Антарктида, и летом на шерстяном чехле будет жарко. Для теплого сезона стоит приобрести наматрасник из гипоаллергенного хлопка, который не будет обволакивать. Если есть возможность, меняйте и матрас. Для лета лучше использовать модель с жестким воздухопроницаемым наполнителем.

Для жителей Северной столицы актуальны двусторонние модели, именуемые "зима/лето". Они бывают с разноструктурными сторонами чехла или самого наполнителя. Дл теплого времени года – жесткий кокос, для зимы – мягкий латекс. Матрас с эффектом "памяти" обеспечит безмятежный сон даже во время характерных для Санкт-Петербурга белых ночей.

Особенности наполнителей

Изделия из латекса в точности повторяют контуры тела, благодаря чему обеспечивают правильное анатомическое положение позвоночника. В латексном наполнителе не размножаются пылевые клещи, он хорошо проветривается, не накапливает влагу. Материал способен выдерживать большой вес, рекомендован для пользователей с больной спиной. Недорогим аналогом латекса является эластичный и упругий пенополиуретан. Изделия из прессованного кокоса износостойкие, долговечные, но жесткие, поэтому наполнитель, как правило, комбинируют со слоями латекса или пенополиуретана.

Фото: spb.okmatras.ru, pexels.com