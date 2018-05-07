Спектакль "Как живётся — можется"

Постановку покажут 4 августа в Театре комедии им. Акимова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

К главной героине — 30-летней Ольге, живущей в Москве, приезжает из далёкой сибирской деревни бабуля. Пенсионерка берется за перевоспитание внучки, которая помешалась на карьере в медиа и живет с "ручным" бой-френдом, но замуж все никак не выходит. Марья Васильевна отличается властным характером и остротой ума. Пожилая женщина вмешивается в жизнь Ольги и устанавливает там новые порядки — выгоняет возлюбленного, наводит уют на свой вкус и устраивает шумные застолья. Она делает все, чтобы найти жениха для любимой внучки.

Насладитесь пьесой о необходимости восстановления связи между поколениями, о прошлом семьи и страны, которым нужно дорожить.

Фото: Театр Комедии им. Н.П. Акимова