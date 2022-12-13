Как в Петербурге развивают женское роллер-дерби: репортаж Piter.TV

Корреспондент Piter.TV побывал на игре в роллер-дерби и узнал, насколько популярен этот вид спорта среди петербурженок.

Более 10 лет назад в Петербурге основали первую в России женскую команду по роллер-дерби "White Night Furies". В 2013 году петербурженки заинтересовались редким видом спорта и решили популяризировать его в нашей стране. Сейчас в лиге уже четыре команды – это 75 человек, которые влюблены в квады и философию роллер-дерби.

Единственный параметр – это, пожалуй, возраст, потому что мы берем девушек от 18 лет. И это реально единственный параметр. Все приходят с настолько разными запросами: 50% приходят за атмосферой тусовки, они посещают первое занятие, видят, какие мы, и хотят остаться, примерно 25% приходят с интересом к этому виду спорта и оставшиеся поделят между собой любопытство и желание покататься на квадах. Жанна Юрьева, основательница женской лиги по роллер-дерби

В игре джеммеры одной команды зарабатывают очки, а блокеры другой не пропускают их вперед, выигрывает тот, кто набрал больше всего очков. Для большинства девушек роллер-дерби – это хобби и возможность быть вместе с единомышленниками. Организаторы делают спорт доступным для каждой: новым участницам выдают квады и защиту.

Меня привлекают и люди, и ролики, и сам спорт, в котором есть место каким-то довольно жестким силовым взаимодействиям, где можно правильным и хорошим образом выплеснуть агрессию, эмоции. В то же время много надо думать, также это командный спорт – приходится кооперироваться друг с другом, подстраиваться. Анна Харпова, участница команды

В программе тренировок: не только ОФП, но и специальные подводящие упражнения, например, катание боком. Также на треке спортсменки развивают неконфликтность и умение тактически мыслить.

Одна из легких стратегий, которую можно придумать в начале джема, она называется Виктория Старт в честь одной австралийской команды. Она заключается в том, что блокеры занимают определенные позиции в самом начале джема и делают "effence", то есть помогают своей джемерке пройти, блокируя своих противников, зачастую игрицы этого не предвидят, они в замешательстве, так как их куда-то тащат, блокируют, и таким образом джемерка спокойно вырывается вперед. Елизавета Владимирова, рефери

Особенность роллер-дерби: в этом спорте есть место для игроков совершенно разных комплекций.

Не во всех видах спорта уделяет внимание тому, как играть, если у тебя не самый выгодный тип фигуры для этого спорта. В дерби есть свои приемы для того, как играть, если ты - маленький и легкий, большой и тяжелый, длинный и легкий и так далее. То есть у всего есть свои плюс и минусы, и реально можно научиться и разработать эффективную стратегию, как играть на высоком уровне. Саша Девингталь, тренерка команды "White Night Furies"

Команда развивает спортивное комьюнити по всей стране: приезжает с мастер-классами и дарит дух роллер-дерби. Также девчонки участвовали в Чемпионате Финляндии, в турнире в Варшаве, а в мае поедут на матч в Каир.

Видео, фото: Piter.TV