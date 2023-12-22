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Петербургский роллер разбился насмерть на соревнованиях
Сегодня, 13:06
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Петербургский роллер разбился насмерть на соревнованиях

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Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти с травмами головы, груди и переломом ребер.

Петербургский 36-летний роллер Роман Богрец насмерть разбился на соревнованиях в рамках Кубка Федерации роллер-спорта России в спортивном клубе "Жесть". Об этом 31 марта пишет tg-канал SHOT.

Спортсмен на полной скорости влетел в преграду во время преодоления трассы и серьезно ударился. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти с травмами головы, груди и переломом ребер. Роллер скончался в реанимации через несколько часов. 

Роман Богрец являлся чемпионом России по скейт-кроссу и работал в школе Skate Town. 

Ранее на Piter.TV: петербургская спортсменка пострадала при массовом завале лыжниц в Сочи.

Фото: Piter.TV

Теги: роллеры, умер спортсмен
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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