Петербургский роллер разбился насмерть на соревнованиях

Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти с травмами головы, груди и переломом ребер.

Петербургский 36-летний роллер Роман Богрец насмерть разбился на соревнованиях в рамках Кубка Федерации роллер-спорта России в спортивном клубе "Жесть". Об этом 31 марта пишет tg-канал SHOT.

Спортсмен на полной скорости влетел в преграду во время преодоления трассы и серьезно ударился. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти с травмами головы, груди и переломом ребер. Роллер скончался в реанимации через несколько часов.

Роман Богрец являлся чемпионом России по скейт-кроссу и работал в школе Skate Town.

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Фото: Piter.TV