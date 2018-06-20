Как родителям ребенка с аутизмом распознать психолога-шарлатана?

Эксперт фонда "Обнаженные сердца" Татьяна Морозова рассказала Piter.TV как найти грамотного специалиста по аутизму и не попасться на удочку мошенников.

В первую очередь, вызывают сомнение люди, обещающие полностью вылечить аутизм. На сайтах у них написано, что это индивидуальная и абсолютно уникальная методика лечения этого поведенческого диагноза. На этом ресурсе также есть истории: "Я - мама ребенка с аутизмом, долго мучилась, потом встретила доктора Иванова, Петрова, Сидорова. Он открыл мне глаза, мой ребёнок, на третий же день, неделю, месяц этой уникальной программы посмотрел на меня, аутизм прошёл. Теперь мне никто не верит". Это - самая стандартная шарлатанская реклама.

Когда мы говорим об аутизме и других нарушениях развития, нас должна настораживать уникальность авторской методики. Аутизм - это задача, которую решает весь мир, и существуют какие-то протоколы, существуют какие-то технологии, которые имеют доказанную эффективность, а если это научные подходы, они должны работать и в Африке, и в Европе, и в Австралии, и в Северной и в Южной Америке, и в Китае и, в общем - то - во всех других странах. Соответственно, уникальность авторская, она, скорее, настораживает. Татьяна Морозова, психолог.

По словам Татьяны Морозовой, на сегодняшний день не всем интернет - источникам можно доверять. Есть несколько фондов, которые договорились друг с другом, что вся информация об аутизме, которая распространяется, будет отвечать критериям доказанной эффективности. Это фонд "Выход", это фонд "Обнажённые сердца", это фонд "Даунсайд Ап", фонд "Жизненный путь". Это мероприятие состоялось год назад. Соответственно, та информация, которая размещается на их интернет - ресурсах, проходит проверку.

Видео: Piter.TV