Как избавиться от сосулек и кто виноват - разбираемся в "зимнем законодательстве"

Редакция PIter.TV заинтересовалась и провела собственное расследование. Кто же отвечает за уборку наледи и сосулек по российскому законодательству? Оказывается, все далеко не так просто, как может показаться?

Управляющая компания третий день не реагирует на просьбы сбить сосульки. Что делать?

Казалось бы, очевидно: убрать сосульки и угрожающие снежные навесы с крыш должна управляющая компания или ТСЖ. Все просто.

Но почему тогда так сложно добиться исполнения, почему никто не наказан и отчего этой снежной зимой жалобами на огромные сосульки завалили интернет жители поселков Ленобласти и Санкт-Петербурга?

Ожидалось, что закон прямо предусматривает: убирать сосульки должна управляющая организация (ТСЖ будем подразумевать). Но это не так.

Если дом частный, то уборка снега с крыши - забота хозяина. Выбрав способ управления ТСЖ или через управляющую организацию, собственники перекладывают на них организационные, но не финансовые обязательства. Если многоквартирный, то содержание общего имущества также обеспечивается собственниками, только посредством привлеченной организации.

Что она должна? По закону управляющая организация должна выполнять только минимальные требования, которые утверждены Постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290. В этом документе про сосульки ничего нет. Сказано лишь, что организация должна очищать крыши от снега и наледи, но не указано насколько часто.

Итак, в перечне минимальных работ не предусмотрено, что управляющая организация должна убирать сосульки.

Есть еще один документ, который определяет общий порядок содержания многоквартирных домов, это – Постановление Госстроя от 27.09.2003 № 170. В 2003 году Госстрой утвердил правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, с тех пор ничего не изменилось. Вот что там написано: "Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной и осенью. Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости". Размер сосулек, которые должны быть сбиты, а также сроки, к сожалению, действующим законодательством не установлены.

Проблема еще и в том, что правоприменительные органы полагают, что это Постановление применяется только как рекомендация. Получается, что Федеральное законодательство обязанности по уборки сосулек ни на кого не накладывает, поэтому жителям, да и местным администрациям, в борьбе с сосульки остается уповать только на добросовестность управляющей организации.

Они же, в большинстве своем, на обращения жильцов по поводу уборки сосулек реагировать не торопятся. Отговорки могут быть разными: нет денег, не включено в тариф, наледь очищена со стороны тротуара. По поводу уборки сосулек со стороны дворовой части приходится просить неоднократно.

Как быть?

Как показывает практика, помогает официальная заявка с входящим номером в управляющую компанию или ТСЖ. Такое обращение, поступившее в виде письменной форме, исполняется быстрее. Возможно потому, что предусмотрена ответственность управляющих организаций по поводу ответов на заявления граждан.

Если на заявка осталась без ответа, можно обратиться в контролирующую организацию – государственный жилищный надзор.Но чтобы избавиться от сосулек надолго, потребуется более тесное общение с управлявшей организацией и деньги.

Государством подразумевается, что собственники помещений многоквартирного дома самостоятельно выбирают перечень услуг, который больше, чем установленный минимум. Какие услуги оказывает управляющая организация – указано в договоре. Если в нем отсутствует пункт про уборку сосулек, значит, услуга не предусмотрена. Чтобы расширить минимальный перечень услуг и добавить строку о регулярной уборке сосулек, потребуется увеличить тариф. Тогда вызовы будут исполняться.

Приведение в порядок чердачных помещений еще более надежно избавит от сосулек и затрат на механическую уборку наледи. Это тоже потребует согласованного решения собственников помещений и дополнительных затрат.

Получается, что от бывших ЖЭКов осталось только название. В советское время все дома принадлежали государству, а ЖЭКи были его составной частью. Теперь многоэтажный дом разбит на маленькие помещения и граждане, владеющие площадями дома, вынуждены самостоятельно решать вопросы общего содержания, зачастую даже не догадываясь, что кроме них самих им никто не поможет. Бесплатных услуг больше нет. Ответственность за дом несет не государство, а собственники.

Автор: Анна Литик

Фото: Piter.TV