В Петербурге определен герой, который будет спасать крыши Смольного от сосулек

В Петербурге определили главного уничтожителя по сосулькам.

В Петербурге выбрали спасателя Смольного от сосулек. Защищать кровлю здания будет компания "Альплайн", об этом сообщает "Мойка78". Выигравшее конкурс ООО "Альплайн" получил контракт за 4 млн 91 тыс. 953 рубля. Выплаты подрядчик получит из городского бюджета.

Известно, что данная компания уже получала контракт на очистку кровель администрации в прошлые годы. Именно менно "Альплйн" спасала Смольный от сосулек в 2015 году.

Сотрудников победившей фирмы перед допуском на кровли Смольного проверит Служба охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО РФ, так как работать с сосульками им придется на объекте с режимным графиком работы и ограниченным допуском. Подрядчики будут "завязаны" не только на погодные условия, но и на звонки из Смольного.

Стоит отметить, что бригады по борьбе с сосульками должны быть готовы прибыть на объект в течение трех часов с получения заявки. На крышу работникам удастся попасть только после осмотра руководителем стропил, обрешетки, парапета, мест закрепления страховочных веревок. Кроме того у рабочих должны находится в наличия предохранительные пояса и каски.