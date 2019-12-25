Транспорт в центре Петербурга возвращается к привычному ритму после пожара

Для обслуживания закрытых участков использовался транспорт, следующий по улице Труда и Вознесенскому проспекту, при этом пешая доступность от прежних остановок варьировалась в пределах от 250 до 550 метров.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга проинформировал горожан об актуальных изменениях в маршрутной сети наземного общественного транспорта, вызванных недавним пожаром в Адмиралтейском районе.

Согласно обновленным данным, большинство автобусных маршрутов уже работает в штатном режиме. Так, транспорт под номерами 3, 22, 27 и 71 с самого утра следует по своим стандартным трассам. Автобусы №2 и №70 также вернулись на Конногвардейский бульвар. Единственным сохраняющимся неудобством остается временное закрытие остановки на улице Якубовича — пассажирам приходится пользоваться ближайшим пунктом посадки и высадки, который расположен на расстоянии около 290 метров. В то же время троллейбусы №5 и 22 по-прежнему вынуждены двигаться в объезд. В связи с этим петербуржцам рекомендуют заранее продумывать свои маршруты.

Напомним, что чрезвычайное происшествие случилось вечером 1 октября, около 20:30. Крупный пожар стал причиной перекрытия движения сразу на нескольких участках: по улице Якубовича, Исаакиевской площади и Конногвардейскому бульвару. Для минимизации неудобств специалисты Центра управления транспортом СПб ГКУ "Организатор перевозок" оперативно пересмотрели схемы движения. В частности, автобусы №2, 3, 22, 27, 70 и 71 были временно направлены в объезд через Малую Морскую улицу и Вознесенский проспект. Троллейбусы №5 и 22 пустили по измененным трассам через Малую Морскую и Гороховую улицы.

Ранее на Piter.TV: маршруты четырех автобусов менялись из-за работ на КАД.

Фото: Piter.TV