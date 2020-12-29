Огромные сугробы, ледяные блины и лиственницы: как Линдуловская роща стала главной Instagram-локацией этой зимы

Роща находится в часе езды от Петербурга, попасть туда можно бесплатно.

В Ленобласти появилась новая Instagram-локация. Этой зимой петербуржцы массово едут фотографироваться и снимать Stories в Линдуловскую рощу. Горожане называют это место "сказочным" и сравнивают с кадрами из фантастических фильмов типа "Гарри Поттера" или "Хроники Нарнии". Piter.TV узнал историю объекта и как туда добраться.

Линдуловская роща появилась при Петре Первом. Раньше в ней выращивали деревья для флота, а вот в годы Второй мировой войны там проходила линия обороны. Роща стала заказником лишь в 1976-м году. Новая популярная Instagram-локация находится в Выборгском районе Ленобласти. Вход в заказник бесплатный.

На машине от Петербурга до рощи можно добраться в среднем за 1,5 часа. А на общественном транспорте петербуржцу следует отправляться от Финляндского вокзала до ж/д станции "Рощино", далее пешком 1,5 км. Местные жители в соцсетях отмечают, что в выходные дни дорога от железнодорожной станции Рощино до заказника "Линдуловская роща" перекрыта в обе стороны из-за большого потока посетителей.

Стоит отметить, что в Линдуловской роще нет развлекательных объектов. Однако в этом году в заказнике полностью оборудовали эко-тропу длиной чуть меньше 6 км, по которой может прогуляться любой желающий.

Чаще всего большое внимание петербуржцев привлекает река Рощинка. Именно там Instagram-путешественники останавливаются для фотосессий.

Именно в этом месте туристы могут наблюдать редкое природное явление — "ледяные блины". Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов.

Также петербуржцы постят в соцсетях фотографии посреди леса. Некоторые деревья в нём высотой больше 40 метров, а это как 12-ти этажный дом.

Стоит отметить, что в заказнике разрешены прогулки с домашними питомцами. Посетителей просят следить за своими любимцами. Площадь рощи почти 1000 га и животные могут потеряться.

Ранее мы сообщали о том, где покататься на лыжах в Петербурге. Piter.TV подобрал несколько мест для катания на беговых лыжах, которые находятся вблизи Петербурга.

Фото: яндекс.карты, @mihruck_air, @sinaysky, @chudo.8585, @kristina_tsymlyanskaya, @katya_gladkaya, @darya_mironova, @taniatropica, @anyta.germanfoto, @ryannel_syuzanna, @nataly2808, @berimor_an, @taniatropica, @bentley__retriever, @larsenti / Instagram

Коллаж: Евгений Рыбкин