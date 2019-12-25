Кафе на Карповке закрыли на 25 суток после отравления двух гостей

Суд остановил работу кафе "Солнечный день" на Карповке из-за антисанитарии.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность кафе "Солнечный день", расположенного на набережной реки Карповки, дом 20. Заведение не будет работать 25 суток. Причиной стали нарушения санитарных норм, выявленные в ходе проверки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Поводом для разбирательства послужил случай заболевания двух посетителей гастроэнтеритом. В ходе проверки специалисты зафиксировали антисанитарные условия. В частности, полы и потолки оказались загрязнены, холодильное оборудование покрыто ржавчиной, а раковина для мытья рук отсутствовала. Сотрудники не имели медицинских книжек и не проходили ежедневные осмотры.

В моечном помещении не было воды, кран оказался неисправен, а инвентарь не имел маркировки. Туалет располагался непосредственно в производственной зоне, а отходы складировались вне предназначенной для этого емкости. Из оборота изъяли 23 килограмма 650 граммов продукции. Представитель компании признал вину.

В пресс-службе отметили, что петербургские заведения уже не впервые закрывают по причине антисанитарии. Ранее Октябрьский районный суд обязал собственников кафе узбекской кухни устранить нарушения, угрожавшие здоровью гостей. На кухне не соблюдалась поточность технологических процессов, вентиляция не отвечала нормам и создавала шум в квартирах жилого дома. Владельцам дали 90 дней на исправление.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге закрылось 10% летних веранд.

Фото: Piter.TV