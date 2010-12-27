Кадыров отреагировал на удивление Сокурова о присвоении главе Чечни звания Героя России

Глава Чечни призвал режиссера "быть патриотом и мужчиной".

Накануне режиссер Александр Сокуров выразил свое удивление по поводу присвоения звания Героев России членам семьи Кадыровых. Глава Чечни обратил внимание на заявление и высказал свое мнение на этот счет.

Рамзан Кадыров считает, что таким образом Сокуров негативно высказался "обо всем чеченском народе", передало "Экономика сегодня". По словам главы республики, именно благодаря его отцу закончилась война в Чечне. Также Кадыров призвал деятеля искусства быть патриотом и мужчиной.

Напомним, Александр Сокуров выразил свое недоумение на счет того, как погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. Владимир Путин встал на защиту политических деятелей Чеченской Республики.

Фото: Рамзан Кадыров / VK