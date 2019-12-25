  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рамзан Кадыров заплакал в мечети
Сегодня, 15:10
59
lesjasap

Рамзан Кадыров заплакал в мечети

0 0

Глава Чечни не сдержал эмоции при посещении мечети в Грозном.

Рамзан Кадыров заплакал в мечети. Ролик с посещением главы Чечни мечети "Сердце Чечни" в Грозном опубликован в паблике "Кадыров за ислам" в социальной сети "Вконтакте". 

Слеза, падающая с глаз человека из-за любви к посланнику Аллаха, возвышает его, очищает от грехов и, несмотря на горечь, утешает

авторы поста

В комментариях к видео пользователи отметили, что Рамзан Кадыров уже не раз показал хороший пример, а также доказал "ценность каждой своей слезы". 

Напомним, что в августе 2019 года руководитель региона попросил у народа о том, чтобы после его смерти чеченцы построили небольшую мечеть в его честь. Кадыров добавил, что маленькая мечеть будет для него гораздо большим подарком, чем самая большая мечеть в Европе.

Кадыров впервые появился на публике после сообщений о заражении COVID-19.

Теги: грозный, мечеть, рамзан кадыров, чечня
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии