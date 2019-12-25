Рамзан Кадыров заплакал в мечети. Ролик с посещением главы Чечни мечети "Сердце Чечни" в Грозном опубликован в паблике "Кадыров за ислам" в социальной сети "Вконтакте".
Слеза, падающая с глаз человека из-за любви к посланнику Аллаха, возвышает его, очищает от грехов и, несмотря на горечь, утешает
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В комментариях к видео пользователи отметили, что Рамзан Кадыров уже не раз показал хороший пример, а также доказал "ценность каждой своей слезы".
Напомним, что в августе 2019 года руководитель региона попросил у народа о том, чтобы после его смерти чеченцы построили небольшую мечеть в его честь. Кадыров добавил, что маленькая мечеть будет для него гораздо большим подарком, чем самая большая мечеть в Европе.
Кадыров впервые появился на публике после сообщений о заражении COVID-19.
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