Кабмин выделит приграничным районам более 40 млрд рублей на помощь с восстановлением жилья

Михаил Мишустин рассказал о господдержке населения и бизнеса в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Российское федеральное правительство выделит дополнительные денежные средства для поддержки жителей и предпринимателей Курской, Белгородской и Брянской областей. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров от 4 августа сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник пояснил коллегам, что те люди, которые в приграничных районах находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с киевским режимом, нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства.

Для нас крайне важно помочь гражданам и, конечно, предприятиям, где они трудятся, чтобы люди, которые лишились жилья, вернулись как можно быстрее к нормальной жизни и могли приобрести или построить дом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Согласно поручению президента Владимира Путина, власти направят Курской области дополнительно более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости. Известно, что общий объем финансирования на текущий момент уже превысил 100 миллиардов рублей. Наряду с уже действующими в приграничных территориях мерами поддержки для бизнеса выделяется еще 650,5 миллионов рублей для компенсации расходов по оплате сотрудникам времени вынужденного простоя за третий квартал текущего года по независимым от них и нанимателей причинам.

В России будет расширяться сеть зарядных станций для электромобилей.

Фото и видео: Правительство России