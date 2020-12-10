Кабмин упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке

Кабинет министров России упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке. Об этом на правительственном заседании сообщил Михаил Мишустин. По словам чиновника, следует избавить граждан о документальной необходимости предоставлять данные о своем праве при приобретении новой жилплощади. Теперь за них этим займется автоматизированная система, созданная при Федеральной налоговой службе.
Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности...Правительство упростит эту процедуру
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Глава кабмина напомнил, что для того, чтобы воспользоваться правом на имущественный вычет гражданину РФ потребуется только заполнить соответствующее заявление в личном кабинете. Заявка будет автоматически сформирована.
Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на продукты.
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