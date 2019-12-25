Кабмин одобрил увеличение лимита страховой выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей

К 1 марта 2027 года чиновники смогут заложить параметры нововведения при формировании бюджетов.

Федеральное правительство в России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Соответствующей информацией чиновники поделились в своем отзыве на законопроект. Единственным дополнением со стороны властей к документу стал перенос предлагаемой даты вступления новой нормы на 1 марта 2027 года. Известно, что корректировки в законодательстве повлекут за собой увеличение страховой премии по ОСАГО в среднем на восемь процентов. В частности, увеличатся затраты со стороны предприятий и органов власти.

Концепция законопроекта, направленная на повышение страховой защиты в рамках ОСАГО потерпевших, поддерживается....Следовательно, потребуется перераспределение средств на данные затраты в бюджетах. отзыв кабмина РФ

Напомним, что ранее инициатива была разработана председателем профильного комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаковым. В настоящее время на территории страны максимальный размер выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью - 500 тысяч рублей. Законопроектом предлагается увеличить лимит до двух миллионов рублей, выровняв таким образом выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров)..

