Кабмин утвердил распоряжение о строительстве ВСМ Москва — Петербург

Согласно документу, до 1 августа 2024 года проект будет включен в список самоокупаемых инвестиционных проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Правительство РФ приняло решение о строительстве Высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.

Документ, утверждающий основные условия концессионного соглашения, был подписан 5 июня. В нем определены участники проекта: Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) выступает от имени государства, а инвестором является ООО "ВСМ Две Столицы". Строительство магистрали будет финансироваться за счет собственных и заемных средств компании, которая также получит право собственности и использования на созданную инфраструктуру.

Согласно документу, до 1 августа 2024 года проект будет включен в список самоокупаемых инвестиционных проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2025 году из ФНБ на строительство магистрали будет выделено не менее 300 млрд рублей под процентную ставку не более 1% годовых.

В рамках концессионного соглашения будет построен основной участок магистрали от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, а также приобретен и эксплуатирован высокоскоростной железнодорожный подвижной состав для пассажирских перевозок между двумя столицами.

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Фото: пресс-служба АО "РЖД"