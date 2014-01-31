К зиме в Петербурге заготовят 100 тонн соли

Для уборки улиц подготовят 1 790 единиц техники.

В четверг, 3 сентября, стало известно, что Смольный закупит 100 тонн песка и 100 тонн соли для уборки улиц зимой. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко.

В общей сложности к уборке привлекут 1790 единиц техники с 1600 дворников. Штат уже укомплектован на 90%. Чиновник рассказал, что до 2015 года на улицы сыпали очень много соли, а техника работала меньше. Сейчас соль используется в меньших количествах, потому как прогноз погоды изучается заранее.

В этом году решили не закупать новую технику: в прошлом закупили 471 машину, к тому же коронавирус заставил перераспределить бюджет города иначе. Отмечается, что на содержание дорог в текущем году выделят 11,6 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV