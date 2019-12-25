К отопительному сезону теплоэнергетики Петербурга обновили 15 объектов

Теплоснабжающие организации Петербурга отчитались о готовности к зиме.

Теплоснабжающие организации Санкт-Петербурга подвели итоги работы в межотопительный период. Они представили результаты на ежеквартальном заседании городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона. Мероприятие прошло в среду, 23 сентября.

Вице-губернатор Сергей Кропачев отметил в своем канале в "Максе", что подготовка к отопсезону включает не только планово-предупредительные ремонты, температурные и гидравлические испытания, но и системную работу по модернизации сетей.

В частности, "ТЭК СПб" и "Теплосеть" к старту отопительного сезона завершили работы на 15 объектах. Обновленная инфраструктура повысила надежность теплоснабжения жителей 11 районов Петербурга.

Один из самых крупных завершенных проектов "ТЭК" — реконструкция в трех кварталах Фрунзенского района. В границах Тамбовской, Прилукской, Расстанной улиц и Лиговского проспекта специалисты заменили более 4,7 километра трубопроводов. Работы завершили на 2,5 месяца раньше срока. Новые сети повысили надежность теплоснабжения более 8000 жителей.

"Теплосеть" более чем на год раньше срока завершила реконструкцию свыше 900 метров тепломагистралей "1-я Синопская" и "Синопская перемычка" в Центральном районе. Проект повысил надежность теплоснабжения порядка 10 000 жителей.

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Фото: pxhere.com