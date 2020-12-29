К муниципальному депутату из Петербурга пустили адвоката адвоката после съезда в Великом Новгороде

Съезд продлился полчаса, после чего нагрянула полиция.

На Земском Съезде независимых муниципальных депутатов, который проходил в Великом Новгороде, задержали бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину и депутата МО "Владимирский округ" из Петербурга Виталия Боваря. Некоторое время к ним не пускали адвоката.

По словам Боваря, он останется в отделении новгородской полиции до утра 23 мая. Ему вменяется статья о неповиновении сотруднику правоохранительных органов. Адвоката Михаила Бирюкова пустили к задержанным в 17-м часу.

Юлия Галямина пыталась продолжать вести Съезд по видеосвязи.

По версии полиции, мероприятие было незаконным.

Видео: Telegram / Муниципальная экзистенция