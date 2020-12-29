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К муниципальному депутату из Петербурга пустили адвоката адвоката после съезда в Великом Новгороде

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Съезд продлился полчаса, после чего нагрянула полиция.

На Земском Съезде независимых муниципальных депутатов, который проходил в Великом Новгороде, задержали бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину и депутата МО "Владимирский округ" из Петербурга Виталия Боваря. Некоторое время к ним не пускали адвоката.

По словам Боваря, он останется в отделении новгородской полиции до утра 23 мая. Ему вменяется статья о неповиновении сотруднику правоохранительных органов. Адвоката Михаила Бирюкова пустили к задержанным в 17-м часу. 

Юлия Галямина пыталась продолжать вести Съезд по видеосвязи. 

По версии полиции, мероприятие было незаконным. 

Видео: Telegram / Муниципальная экзистенция

Теги: земский съезд, муниципальный депутат
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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