К муниципальному депутату из Петербурга пустили адвоката адвоката после съезда в Великом Новгороде

На Земском Съезде независимых муниципальных депутатов, который проходил в Великом Новгороде, задержали бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину и депутата МО "Владимирский округ" из Петербурга Виталия Боваря. Некоторое время к ним не пускали адвоката.
По словам Боваря, он останется в отделении новгородской полиции до утра 23 мая. Ему вменяется статья о неповиновении сотруднику правоохранительных органов. Адвоката Михаила Бирюкова пустили к задержанным в 17-м часу.
Юлия Галямина пыталась продолжать вести Съезд по видеосвязи.
По версии полиции, мероприятие было незаконным.
Видео: Telegram / Муниципальная экзистенция
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