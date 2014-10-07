В Великом Новгороде полиция пришла на съезд депутатов

Стало известно о задержаниях участников мероприятия.

В Великом Новгороде полиция пришла на съезд муниципальных депутатов. Об этом сообщил в собственном Telegram-канале петербургский депутат из МО "Владимирский округ" Виталий Боварь.

Днем 22 мая в городе начался съезд местных парламентариев. Глава управления правоохранительных органов потребовал от участников мероприятия прекратить его. Сергей Максимов объяснил, что накануне власти региона ввели новые ограничения по сбору граждан из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки. Спустя полчаса после начала собрания оперативники начала производить первые задержания.

Организаторы собрания настаивают на том, что имеют право проводить собрание, в котором участвуют 25 человек. Участники съезда не стали отвечать на вопросы полиции. Они сослались на депутатскую неприкосновенность. Ранее глава Новгородской области Андрей Никитин ужесточил антикоронавирусные меры. Ограничение по количеству собравшихся на частных мероприятиях - 30 человек. Депутаты планируют обжаловать постановление губернатора в судебной инстанции.

В Москве арестованы высокопоставленные чиновницы Минпромторга.

Фото и видео: Telegram/Муниципальная экзистенция