Мера пресечения выбрана для Ольги Покидышевой и Ольги Колотиловой.

В Москве арестованы высокопоставленные чиновницы Минпромторга России. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Басманного суда города Ирина Софинская. До 19 июля под стражей будет находиться заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольга Покидышева.

Суд избрал в отношении Покидышевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля. Ирина Софинская, пресс-секретарь суда

Ранее инстанция выбрала аналогичную меру пресечения для экс-главы этого же департамента Ольги Колотиловой. Последняя в настоящее время находится на должности помощника губернатора по Новгородской области. Обе чиновницы подозреваются в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

В Москве задержаны замглавы и экс-глава департамента Минпромторга.

Фото: Piter.tv