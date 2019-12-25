В Москве арестованы высокопоставленные чиновницы Минпромторга России. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Басманного суда города Ирина Софинская. До 19 июля под стражей будет находиться заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольга Покидышева.
Суд избрал в отношении Покидышевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля.
Ирина Софинская, пресс-секретарь суда
Ранее инстанция выбрала аналогичную меру пресечения для экс-главы этого же департамента Ольги Колотиловой. Последняя в настоящее время находится на должности помощника губернатора по Новгородской области. Обе чиновницы подозреваются в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.
В Москве задержаны замглавы и экс-глава департамента Минпромторга.
Фото: Piter.tv
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