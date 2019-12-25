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В Москве арестованы высокопоставленные чиновницы Минпромторга
Сегодня, 9:38
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lesjasap

В Москве арестованы высокопоставленные чиновницы Минпромторга

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Мера пресечения выбрана для Ольги Покидышевой и Ольги Колотиловой.

В Москве арестованы высокопоставленные чиновницы Минпромторга России. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Басманного суда города Ирина Софинская. До 19 июля под стражей будет находиться заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольга Покидышева. 

Суд избрал в отношении Покидышевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля.

Ирина Софинская, пресс-секретарь суда

Ранее инстанция выбрала аналогичную меру пресечения для экс-главы этого же департамента Ольги Колотиловой. Последняя в настоящее время находится на должности помощника губернатора по Новгородской области. Обе чиновницы подозреваются в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

В Москве задержаны замглавы и экс-глава департамента Минпромторга.

Фото: Piter.tv

Теги: арест, минпромторг, ольга колотилова, ольга покидышева
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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