В Москве задержаны замглавы и экс-глава департамента Минпромторга

Возможно, задержание связано с махинациями внутри ведомства.

В Москве задержали двух высокопоставленных чиновниц Министерства промышленности и торговли России. Одна из них является действующей, другая – бывшей. Об этом информирует издание "Московский комсомолец".

Действующая задержанная чиновница Ольга Покидышева является заместителем директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Вторая задержанная – Ольга Колотилова – является советником главы Новгородской области. До этой должности она была заместителем губернатора региона. В 2017 году Колотилова уволилась из Минпромторга.

По данным СМИ, чиновниц подозревают в мошенничестве. Подробности неизвестны, однако, сообщается, что женщины занимались махинациями в Минпромторге.

В настоящее время следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте чиновниц.

Ранее мы сообщали, что бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян осужден на 5,5 лет.

Фото: pixabay.com