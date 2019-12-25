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К месту ДТП на Таллинском шоссе выезжала "скорая"
Сегодня, 11:24
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Arinablinova

К месту ДТП на Таллинском шоссе выезжала "скорая"

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Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. 

В воскресенье утром, 16 февраля, на Таллинском шоссе столкнулись два  автомобиля марки "Volkswagen". Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

ДТП произошло на месте проведения дорожных работ. Один из водителей не заметил знаков и бетонных блоков, расположенных на полосе. Столкнувшись с ними он также задел машину, которая двигалась левее. 

Позднее на место прибыли врачи. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. 

Ранее мы писали, что появилось видео момента ДТП на Загородном. Пешехода сбила "скорая".

Видео: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей,

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