В Петербурге к концу года планируют привести в нормативное состояние 73% дорог

К 2024 году привести в нормативное состояние власти Петербурга планирует 85% магистралей.

К концу года 73% дорог Санкт‑Петербургской агломерации планируют привести в нормативное состояние. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня уже 72% магистралей соответствуют нормативам. В Петербурге ввели в строй несколько крупных дорожных объектов: открылось движение по Лиговскому путепроводу, обходу Красного Села, продолжению Софийской улицы, реконструировали участок автодороги "Нарва". Также в городе ввели новую развязку на пересечении Западного скоростного диаметра с Шуваловским проспектом. И начались работы по строительству съезда с ЗСД на Шкиперский проток и сооружению Витебской развязки. К 2024 году привести в нормативное состояние власти Петербурга планирует 85% магистралей.

Также в Петербурге отремонтировали более половины дорог и улиц, включенных в национальный проект "Безопасные качественные дороги". Всего нацпроектом в 2021 году предусмотрены работы на 43 объектах. На 29 они уже завершились.

Фото: Piter.TV