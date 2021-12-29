К 2024 году в вузовские стартапы планируется привлечь более 9,9 млрд рублей

Он отметил, что университетские стартапы привлекательны для инвестиций.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил во время совещания по вопросам социально-экономического развития РФ, что более 9,9 млрд рублей к 2024 году планируется привлечь в университетские стартапы в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства"

По словам Чернышенко, вузовские стартапы имеют потенциал быстрого роста, по этой причине для инвестиций они привлекательны.

К 2024 году мы рассчитываем на объем инвестиций в университетские стартапы свыше 9,9 млрд рублей. Таким образом, проект позитивно отразится еще и на показателях сферы малого и среднего бизнеса. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

В феврале 2022 года должны запустить новую масштабную программу грантов студентам на создание стартапов. Так, до конца года минимум 30 тыс. студентов должны пройти через массовый тренинг предпринимательских компетенций. Порядка 1 тыс. студентов из них получат гранты для создания стартапов.

На совещании Дмитрий Чернышенко также заявил, что в России дефицит IT-специалистов планируется закрыть до 2030 года.

Видео: Youtube/Россия 24