Контрольно-счетная палата выявила нарушения в передаче ценностей Сампсониевского собора РПЦ

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга сообщила о нарушениях в передаче РПЦ музейных ценностей Сампсониевского собора.

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга при проверке документов обнаружила ряд нарушений, совершенных при передаче Церкви музейных ценностей, которые находятся в Сампосниевском соборе. Также вопрос о том, что при передаче были нарушения закона, поднимал ранее глава парламентской комиссии по культуре Максим Резник. В связи с его обращением ведомство приостановило регистрацию сделки до более тщательных выяснений обстоятельств.

Проверка показала, что собор был передан при отсутствии на это законных условий. Все указанные Максимом Резником нарушения подтвердились. Так, например, Смольный заключил договор с приходом собора, который является обособленным от епархии юридическим лицом. Отсутствие договора с разрешением министерства культуры на передачу, так же ставит под сомнение законность действий Смольного.

Депутат также обратился в прокуратуру, с целью выяснения и официального подтверждения законности позиции Смольного в лице вице-губернатора Михаила Мокрецова, заявившего о том, что приход — это "каноническое подразделение" епархии. Максим Резник же считает, что в светском государстве руководствоваться должны не религиозным уставом, а Гражданским кодексом, где отсутствует понятие «каноническое подразделение».

Фото: instagram/ a_n_n_a_vasilewa