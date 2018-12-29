КРТИ ограничит движение транспорта ради парада в честь 75-летия освобождения от блокады

Чиновники предоставили схему объезда закрытых участков центра Петербурга.

Ради парада на Дворцовой и репетиции мероприятия КРТИ ограничит движение транспорта по нескольким центральным улицам города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В честь 75-летия с момента полного освобождения от блокады Ленинграда к Дворцовой площади съедется боевая техника ЗВО. Чтобы не мешать большинству граждан, танки и машины проедут по городу с 20 часов по 23 часа вечером 23 января, с 9 утра до 13 часов дня 24 января и с 16 часов 26 января по 13 часов 27 января. Для автомобилистов перекроют набережную реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионную улицу, Певческий проезд, набережной Зимней канавки в направлении к Дворцовой площади.

Также с 20 до 23 часов 22 января, с 09.30 до 13 часов 24 января и с 08 до 13 часов 27 января движение транспорта полностью остановят по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту, начиная от Гороховой улице и заканчивая Невским проспектом., по Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту на участке между Садовой улицей и Дворцовым проездом.

Также с 00 часов 21 января по 13 часов 27 января по набережной реки Мойки от невского до певческого моста и Миллионной улице будет действовать запрет на парковку транспортных средств.

Напомним, что "Невский завод цветных металлов" требует суд заблокировать группу в ВК, где пишут негативные комментарии.

Фото: Piter.tv, пресс-служба КРТИ