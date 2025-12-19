ККИ разъяснил причины сноса торгового центра у станции Приморская

Демонтаж ТЦ у Приморской начат из за отсутствия прав на участок.

Комитет по контролю за имуществом Санкт Петербурга прокомментировал претензии, связанные с демонтажем торгового центра рядом со станцией метро Приморская, и разъяснил правовые основания своих действий. Об этом сообщил Комитет по контролю за имуществом Санкт Петербурга.

В Комитете пояснили, что решение о демонтаже объекта было принято из за отсутствия у пользователя законных прав на земельный участок. Договор аренды был расторгнут, однако арендатор не освободил территорию в добровольном порядке, после чего была запущена процедура принудительного демонтажа. Бывший арендатор обратился в суд с требованием признать действия Комитета незаконными и подал ходатайство о принятии обеспечительных мер. Суд первой инстанции ввел временный запрет на проведение демонтажных работ.

Комитет по контролю за имуществом трижды обращался в суд с ходатайствами об отмене обеспечительных мер. В обращениях указывалось, что объект находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, а демонтаж необходим для обеспечения безопасности. Также Комитет подавал заявление об ускорении рассмотрения дела, однако суд отказал в удовлетворении этих требований.

Очередное судебное заседание по делу назначено на 11 февраля. При этом в Комитете отметили, что сам факт расторжения договора аренды не является предметом спора, а собственник объекта вправе осуществить его демонтаж самостоятельно.

Фото: ККИ