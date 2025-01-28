ККИ демонтирует объекты на Южном шоссе в Петербурге

Бывший арендатор не выполнил требования освободить территорию, поэтому город начал принудительный снос.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с подведомственным учреждением начал демонтаж незаконных построек на Южном шоссе во Фрунзенском районе. Участок площадью 328 квадратных метров изначально предоставлялся для размещения временного кафе, однако договор аренды был расторгнут. Проверка ККИ показала, что возведённые объекты нарушают земельное законодательство.

Бывшему арендатору направили уведомление с требованием освободить участок и снести постройки, однако предписание осталось неисполненным. В связи с этим комитет приступил к принудительному демонтажу. После завершения работ город предъявит иск о возмещении затрат на освобождение территории.

Ранее сообщалось, что Смольный забрал в городскую собственность 30 квартир и два нежилых здания.

Фото: ККИ