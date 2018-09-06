Возвращение Майкла Майерса: Universal выпустил трейлер фильма "Хэллоуин"

Премьера картины запланирована на 19 октября 2018 года.

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала в сети трейлер новой картины из серии ужастиков "Хэллуин". Премьера ролика состоялась на официальном ютуб-канале киностудии.

Сюжет ленты является прямым продолжением первой части, вышедшей в 1978 году. Действия разворачиваются спустя 40 лет, когда маньяк Майкл Майерс сбегает из больницы, чтобы вновь попытаться убить свою сестру Лори.

Режиссером картины стал Дэвид Гордон Грин, ранее снявший драмы "Манглхорн" и "Джо". Главную роль в фильме вновь исполнила актриса Джейми Ли Кёртис. Главным консультантом картины выступил Джон Карпентер, снявший культовую первую часть.

Премьера картины запланирована на 19 октября 2018 года.

Ранее на Piter.TV: Netflix выпустили трейлер фильма о теракте Андерса Брейвика

Видео: youtube/Universal Pictures