КГИОП попросил проверить снос "Сестрорецкого курорта" в Петербурге

Как сообщает КГИОП, застройщику и правообладателю отправили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закон.

КГИОП попросил полицию Петербурга проверить снос третьего корпуса санатория "Сестрорецке курорт". В ведомстве отметили, что ранее получили заявление признании зданий санатория объектами с признаки памятников.

Как сообщили в пресс-службе КГИОП, застройщику и правообладателю отправили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона, передает АБН.

Напомним, что неделей ранее активисты отправили заявку на включение здания в список объектов культурного наследия. КГИОП не дал ответ, значит, сносить здание нельзя. При этом застройщик приступил к демонтажу. Градозащитники вызвали полицию и позвонили в Следственный комитет. Застройщик заверил, что работы ведутся в согласии со всеми полученными документами, пишет "Деловой Петербург". Имеется разрешение на строительство, а проект реконструкции одобрили КГИОП и КГА. Никаких предписаний компания не получала.

Ранее имущество старейшего оборонного завода в Петербурге выставлено на торги. Предприятие признали банкротом.

Видео: Telegram / SOS снос чат / Анна Шушпанова