КГИОП направил запрос в районную администрацию, чтобы найти ворота с Кирилловской

Ответственные чиновники пытаются разобраться с пропажей исторических ворот.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры взяли под особый контроль и ситуацию с пропажей ворот на Кирилловской улице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время Комитет направил письмо в администрацию Центрального района Петербурга, чтобы узнать о возможных санкционированных работах местных органов власти. Местонахождение ворот до сих пор неизвестно. По информации от чиновников, дом представляет собой историческую ценность, так как построен до 1917 года. Однако, он не является объектом культурного наследия.

Напомним, что исчезновение ворот насторожило петербуржцев. Известно, что конструкцию забрали молодые люди в форме ЖКС. В ЖКС о работах ничего не знают.