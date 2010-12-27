На Кирилловской похищены исторические ворота

Петербуржцы заявили о демонтаже конструкции неизвестными в спецформе.

В Центральном районе Петербурга жители сообщили о пропаже исторических ворот. Кованную решетку, созданную еще в дореволюционное время, украли из дома под номером 18 на Кирилловской улице.

По сведениям очевидцев, ворота сняли молодые люди в спецформе представителей ЖКС. Однако, в организации нет сведений проводимой работе по данному адресу. Указа демонтировать объект не поступало. В настоящее время собственники дома пытаются выяснить, куда же пропало имущество. По данному факту в отделение МВД направлено заявление о краже. Также ситуацию взяли под контроль градозащитники. Они уведомили КГИОП об исчезновении ворот.

Фото: Piter.tv