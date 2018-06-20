"Зенит" оштрафовали на 350 тысяч рублей после матча против "Анжи"

Матч между клубами завершился уверенной победой подопечных Сергея Семака.

Петербургский "Зенит" был оштрафован на 350 тысяч рублей за оскорбительные скандирования фанатов во время матча против "Анжи". Помимо этого клубу с Невы на один матч запретили использовать трибуну D. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Напомним, что матч между клубами завершился уверенной победой подопечных Сергея Семака со счетом (5:0). После игры клуб с Невы сохранил за собой первое место в чемпионате России с 48 очком. Идущие следом "Локомотив" и "Краснодар" имеют в своем активе по 42 балла.

Свой следующий матч петербуржцы сыграют 21 апреля против "Краснодар".

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Фото: ФК "Зенит"