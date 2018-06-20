Кокорина и Мамаева будут поддерживать на матчах "Зенита"

Первая акция прошла на последнем домашнем матче "Зенита" и "Анжи".

На матчах футбольных клубов "Зенит" и "Зенит-2" планируется проведение акций в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом СМИ сообщил организатор акции лайфстайл-блогер Игорь Шумилин.

По его словам, первая акция прошла на последнем домашнем матче "Зенита" и "Анжи" и неравнодушные к судьбе футболистов люди планируют продолжить поддерживать спортсменов на других матчах на разных стадионах. Он также отметил, что митинг за освобождение футболистов решили отложить.

Шумилин известен фанатам "сине-бело-голубых" своими действиями в поддержку Кокорина. Он поддерживал его у Мосгорсуда во время одного из заседаний, сделал татуировку с фамилией игрока, неоднократно устраивал акции у стадиона "Газпром-Арена".

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Фото: ФК "Зенит"