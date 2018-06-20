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Видео: Овечкин отправил в нокаут 19-летнего хоккеиста

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После драки их посадили на скамейку на 5 минут.

Андрей Свечников (19-летний нападающий "Каролины Харрикейнс") на льду подрался с с форвардом "Вашингтон Кэпиталс" Александром Овечкиным. "Бой" произошел во время третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли. Видеозапись опубликовал YouTube-канал Sportsnet.

Как говорит сам Овечкин, первым в драку вступил Свечников. За пару секунд юный хоккеист был отправлен в нокаут. Хоккеистов удалили со льда на пять минут. Однако, Свечников, в игру больше не вернулся.

"Каролина Харрикейнс" победила в этом матче со счетом 5:0, но уступает в серии — 1:2.

Ранее на Piter.TV: Овечкин обновил рекорд российских хоккеистов в плей-офф НХЛ.
Фото и видео: Sportsnet/ Sportsnet

 

Теги: овечкин, свечников, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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