Овечкин обновил рекорд российских хоккеистов в плей-офф НХЛ

Хоккеист является действующим обладателем "Кубка Стенли"

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталс", за который выступает россиянин Александр Овечкин, одержал первую победу в матче плей-офф Кубка Стенли против "Королины Хэррикайнс" (4:2). Нападающий отметился в матче голом, ставшим для него 62-м за все время в турнире.

Таким образом, нападающий вышел на 27-е место по количеству голов в плей-офф Кубка Стенли за всею историю НХЛ. Выше нападающего располагается другой российский хоккеист Евгений Малкин с 63 шайбами.

Овечкин также вышел на чистое третье место среди россиян по очкам, набранным в плей-офф НХЛ. В активе форварда 118 (62+56) очков. По этому показателю он уступает Сергею Федорову (176 очков) и Евгению Малкину (167).

Отметим, что "Вашингтон Кэпиталс" является действующим обладателем Кубка Стенли.

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